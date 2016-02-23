«Валенсия» вылетела из Юношеской Лиги УЕФА из-за ошибки арбитра

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА "Валенсия" играла против "Челси".

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1 и командам пришлось бить послематчевые пенальти.

При первом ударе "Валенсии" Альберто Хиль забил гол, но мяч вылетел из ворот. Арбитр матча Адриен Жаккотте не засчитал взятие ворот.

В итоге, "Валенсия" уступила "Челси" по пенальти 4:5 и вылетела из турнира.

"Юношеская команда вылетела из Лиги чемпионов, несмотря на то, что реализовала все пенальти", – сообщил официальный Twitter "Валенсии".