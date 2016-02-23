Юношеская ЛУ. «Реал», «Барселона», «Челси» вышли в 1/4 финала

Завершились четыре матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. "Барселона" одержала волевую победу над "Мидтьюлландом", "Челси" в серии пенальти был сильнее "Валенсии", "Реал" победил "Манчестер Сити", загребское "Динамо" выиграло у "Андерлехта".

Юношеская ЛУ. 1/8 финала

Барселона (Испания) - Мидтьюлланд (Дания) - 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Монтес, 34 (автогол); 1:1 - Чендри, 51; 2:1 - Ли, 90; 3:1 - Алена, 90+2

Челси (Англия) - Валенсия (Испания) - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:3

Голы: 1:0 - Да Силва, 44; 1:1 - Солер, 45 (с пенальти)

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Майораль, 36; 2:0 - Майораль, 41; 2:1 - Бакли-Риккеттс, 63; 3:1 - Хакими, 87

Андерлехт (Бельгия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 - Гояк, 47; 0:2 - Брекало, 57