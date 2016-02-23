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Болельщики «Зенита» просят руководство клуба вернуть диктора Анисимова

23 февраля 2016, 22:52
11

Болельщики "Зенита" написали петицию с просьбой вернуть диктора Константина Анисимова, который был уволен за нарушение дисциплины.

"Мы, болельщики "Зенита", просим Митрофанова Максима Львовича, генерального директора ФК "Зенит", Дюкова Александра Валерьевича, президента ФК "Зенит", и Литвинова Владимира Анатольевича, управляющего директора стадиона "Петровский", пересмотреть свое решение по этому вопросу, в связи с тем, что голос Константина Александровича ассоциируется у болельщиков с лучшими моментами игры, с победами, чемпионствами и многими радостными минутами нашей жизни.

Анисимов коренной Ленинградец, болельщик "Зенита", такие люди создают особую атмосферу на стадионе. Мы смело можем заявить, что он является частью стадиона, частью наших многолетних традиций. После каждого забитого гола мурашки по коже, благодаря ему. Константин Анисимов является нашим человеком. Нашим голосом счастья на стадионе", — приводит текст петиции сайт change.org.

Напомним, что Анисимов был уволен за то, что провел сына в служебное помещение на матч Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дюков Александр Митрофанов Максим
Комментарии (11)
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Freyk
1456257803
Диктор он не очень. Голос не самый приятный, злой что ли.
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Sergh4
1456261971
Нашли повод из-за чего увольнять! Что тут такого!?
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ЖОРРО
1456263516
Сына провёл!Прям такой проступок!
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буба спб
1456264156
незнаю, лично меня на Петровиче всегда радовал его "ЗЕНИТ-ЗЕНИТ-ЗЕНИТ!!!" после забитого гола)) и петицию я подписал
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moskowcity-petrv
1456264403
Могли бы и глаза,на это прикрыть.на край штраф.на увольнение не тянет.кому-то видимо хотелось...
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REDWHITE_
1456292773
бомжи сопли распустили)) Орлоффа посадите ныть у микрофона! Пару стаканов коньяка и он будет ныть, что зенька прекрасна!)))
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alp
1456301557
Проголосовал. Надеюсь, все будет ОК
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APchelov
1456329482
Попросили Митрофана... Надо было ещё попросить извиниться за хамство
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