Болельщики «Зенита» просят руководство клуба вернуть диктора Анисимова

Болельщики "Зенита" написали петицию с просьбой вернуть диктора Константина Анисимова, который был уволен за нарушение дисциплины.

"Мы, болельщики "Зенита", просим Митрофанова Максима Львовича, генерального директора ФК "Зенит", Дюкова Александра Валерьевича, президента ФК "Зенит", и Литвинова Владимира Анатольевича, управляющего директора стадиона "Петровский", пересмотреть свое решение по этому вопросу, в связи с тем, что голос Константина Александровича ассоциируется у болельщиков с лучшими моментами игры, с победами, чемпионствами и многими радостными минутами нашей жизни.

Анисимов коренной Ленинградец, болельщик "Зенита", такие люди создают особую атмосферу на стадионе. Мы смело можем заявить, что он является частью стадиона, частью наших многолетних традиций. После каждого забитого гола мурашки по коже, благодаря ему. Константин Анисимов является нашим человеком. Нашим голосом счастья на стадионе", — приводит текст петиции сайт change.org.

Напомним, что Анисимов был уволен за то, что провел сына в служебное помещение на матч Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).