Капленко рассказал об обучении в академии «Краснодара»

Белорусский игрок академии "Краснодара" Кирилл Капленко рассказал о процессе обучения.

"Каждый день — шесть уроков. Причем занятия не совсем такие, как в обычных школах. Нас учат соблюдать дисциплину как на поле, так и в быту, прививают хорошие манеры и уважение к труду людей в академии. Кроме обычных предметов нам преподают шахматы, в девятом классе была психология. Раньше, еще до моего здесь появления, изучали "Кубановедение" - это история Краснодарского края. На занятиях по психологии игроков учат раскрепощаться, не замыкаться в себе, общаться друг с другом. Суть занятия шахматами — привить дисциплинированность на поле и способность быстро принимать решения. Учитель объясняет нам множество комбинаций, разбирает видео, мы же решаем разнообразные шахматные задачи и иногда проводим турниры. Победитель играет против Сергея Николаевича Галицкого", - сказал Капленко.