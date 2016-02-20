Балаге: «Между «МЮ» и Моуринью ничего не согласовано»

Известный спортивный журналист Гильем Балаге прокомментировал ситуацию с переговорами между "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуринью.

"Я говорю это каждую неделю… На сегодняшний день, прямо сейчас, у "МЮ" нет никакого соглашения с Моуринью. Из его лагеря исходят сообщения о том, что он может выбрать другой клуб, если его не позовут сейчас и не договорятся с ним о чем-то. Эти сообщения он транслирует через медиа.

Моуринью умело использовал некоторые СМИ, чтобы давить на ван Гаала и "Манчестер Юнайтед", вынуждая их принять решение.

Это тонко завуалированная угроза того, что он может выбрать другой клуб, если его не позовут прямо сейчас. Это просто часть игры, часть давления.

Кроме того, Моуринью использует некоторых своих друзей, например, Массимо Моратти, который объявил, что португалец будет на матче "Интера" и "Сампдории" и что они пообедают вместе. Но у Моратти сейчас нет права голоса в клуба.

Абсолютно ясно, что беседы между Моуринью и "Манчестер Юнайтед" на определенном уровне были. Но ничего не подписано, ничего не согласовано", – сказал Балаге.