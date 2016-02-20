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  • Лепехин: «В дебютном матче Кокорин убедил, что способен усилить «Зенит»

Лепехин: «В дебютном матче Кокорин убедил, что способен усилить «Зенит»

20 февраля 2016, 11:06
3

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал дебют Александра Кокорина в матче с "Бенфикой".

"Александр в своем дебютном матче убедил, что cпособен усилить "Зенит". Техника, скорость, маневренность — в этом Кокорин силен. Но, к сожалению, пока постоянного места на поле для него не вижу.

На мой взгляд, полезен Кокорин может быть лишь на одной позиции — центрального нападающего. По крайней мере, в той схеме, по которой играет "Зенит". Слева и справа — позиции не для нового нападающего.

С одной стороны, у Александра есть перед Артемом преимущество. Кокорин быстрее, креативнее, может за счет скорости создавать остроту самостоятельно. В позиционной игре Александр тоже, думаю, будет полезней. Но это пока теория. На деле же сейчас повода сажать на скамейку Дзюбу нет. Он забивает, а его связка с Халком решила исход уже многих матчей. Наверное, время Кокорина придет позже", — заявил Лепехиин в интервью "Спорт Уик-Энду".

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (3)
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18JG
1455960525
Что? Усилить? В Лиссабоне он что был на поле, что его не было - равнозначно!
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джон базелон
1455967993
Он наверно другой матч смотрел!
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fakel-vrn
1455968992
дауж...усилил кокорин...что даже по его вине чуть второй гол от бенфики не состоялся... это называется усилением?))
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