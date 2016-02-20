Гинер: «Зарплаты в ЦСКА не превышают 2,5 миллионов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался против покупок дорогостоящих игроков в российские клубы.

"В ЦСКА давно уже есть порог трансферной суммы и зарплат. Не потому, что мы можем платить или нет, а потому, что таков наш принцип. Покупать известных футболистов за 40 или 50 миллионов – не наш принцип. И мое субъективное мнение, что для российского чемпионата это неправильно.

То же касается и порога зарплат. Большинство футболистов ЦСКА на Западе могли бы зарабатывать столько же или больше. При этом в России, считаю, зарплаты раздуты очень сильно, из-за чего наши футболисты не поедут в топ-лиги, поскольку им не дадут там таких денег.

Самые большие зарплаты у нас составляют два – два с половиной миллиона евро. А самого дорогого футболиста мы купили за десять миллионов", — заключил Гинер.