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Гинер: «Зарплаты в ЦСКА не превышают 2,5 миллионов»

20 февраля 2016, 10:38
8

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался против покупок дорогостоящих игроков в российские клубы.

"В ЦСКА давно уже есть порог трансферной суммы и зарплат. Не потому, что мы можем платить или нет, а потому, что таков наш принцип. Покупать известных футболистов за 40 или 50 миллионов – не наш принцип. И мое субъективное мнение, что для российского чемпионата это неправильно.

То же касается и порога зарплат. Большинство футболистов ЦСКА на Западе могли бы зарабатывать столько же или больше. При этом в России, считаю, зарплаты раздуты очень сильно, из-за чего наши футболисты не поедут в топ-лиги, поскольку им не дадут там таких денег.

Самые большие зарплаты у нас составляют два – два с половиной миллиона евро. А самого дорогого футболиста мы купили за десять миллионов", — заключил Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (8)
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Psih86
1455957095
Футболисты должны получать столько же как и все люди в стране....Я посмотрю как много людей остануться мяч пинать из за любви к футболу или чтобы за сборную играть!!!Зажрались поэтому и не играют,2.5 мил.рублей с головой хватило бы!!!
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Лыков
1455957263
Полностью согласен
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FanatSerj
1455959179
Вот это и удивляет, вроде дядьки то солидный олигархи, евреи мимо не проходили, а не могут собраться всей шоблой и договорится о лимите зарплаты на наших паспортистов. Тогда и появится резон у лучших из лучших уехать в топ в чемпионат и там прогрессировать и расти дальше.
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APchelov
1455974406
Чего он лепит? Наши туда не едут из-за низких зарплат... Не зовут, да и кого звать-то
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Aztec58
1455979963
Ага, и Витиньо за 9, 5 лямов евро, ага.
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Aztec58
1455980284
Блин, о какой-такой социальной справедливости распространяется этот мафиозо? В 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявляет Гинеру обвинения по статье 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах). Молодой бизнесмен отделывается условным сроком. А 29 августа 1990 года Фрунзенский РОВД возбуждает на Гинера новое уголовное дело по той же статье УК. Именно после этого он окончательно и перебрался в Москву. В 1991 году Гинер был объявлен в межгосударственный розыск, который прекратили только в 1994 году в связи с закрытием дела.
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