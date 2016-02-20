Гинер: «Хотелось бы открыть стадион с «Челси» или «Барселоной»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как клуб будет открывать свой новый стадион, первый матч на котором может быть сыгран уже в августе.

"Позову ли "Челси" из-за хороших отношений с Абрамовичем? Мои отношения с Романом Аркадьевичем тут не могут играть никакой роли, потому что у клубов такого уровня в межсезонье почти все расписано, причем на годы. Просить его, чтобы он ломал подготовку выезда в Америку, Китай или еще на какие-то коммерческие турниры, чтобы "Челси" страдал из-за того, что он ко мне хорошо относится, – это неправильно.

Не хочу быть болтуном, как и не был им никогда. Сейчас мы начинаем переговоры — и узнаем, есть ли у них возможность, условно, в августе приехать. Если возможность есть — уверен, что Роман Аркадьевич пойдет мне навстречу. Как и президент "Барселоны". Действительно, больше всего хотелось бы встретиться с "Челси" или "Барселоной", — заключил Гинер.