Гинер: «Свой стадион у нас будет заполняться практически полностью»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о строящемся стадионе армейского клуба.

"Мое субъективное мнение – свой стадион у нас будет заполняться практически полностью. К нам и подъездные пути удобные, и метро рядом. Не надо ехать на электричке, при том что мы стараемся облегчить участь наших болельщиков в Химках. Но все равно это не то. Домашний стадион – он все равно домашний. Надеюсь, что абонементы у нас будут переходить от отца к сыну, от сына – к внуку.

Мы очень хотим провести первый матч на своем стадионе уже в нынешнем сезоне – в мае или даже в апреле. Если строители выполнят свои обязательства и все нам сдадут. С "Тереком" игра или с "Краснодаром", не имеет значения. Главное, повторюсь, – чтобы было сравнительно небольшое число приезжих болельщиков. Думаю, и "Спартак" очень правильно сделал, когда в прошлом сезоне попросил перенести матч первого круга против нас с еще совсем новой "Открытие Арены" в Химки. Мы тогда пошли ему навстречу. В проведении же матча с "Тереком" или "Краснодаром" на нашем стадионе проблем не вижу", – сказал Гинер.