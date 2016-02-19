Хенти: «Я готов быть топ-игроком»

Новичок "Локомотива" нападающий Эзекиэль Хенти поделился ожиданиями от выступлений за московский клуб.

"Моя цель здесь – хорошо играть и забивать много голов. Знаю, что "Локомотив" – это топ-клуб, знаю, что подхожу этому клубу по своей ментальности. Я готов быть топ-игроком. Пришел сюда, чтобы добиться успеха вместе с командой. Это и есть моя главная ответственность. Буду вести себя как профессионал, выполняя свою работу. Мне нравятся все три позиции в атаке. Я могу играть на любой.

Моя приоритетная цель в "Локомотиве" – это сделать так, чтобы тренер был во мне уверен и выпускал меня на матчи. Конечно, я приехал сюда, чтобы достичь высоких результатов, играть хорошо, стать частью этой команды. Я знаю, что "Локо" должен попасть в зону Лиги чемпионов и биться за победу в чемпионате. Я должен помочь в достижении всех этих целей. Что касается личных планов – хочу забить как можно больше голов. Ну и, конечно, радовать болельщиков! Сделаю для этого все, что от меня зависит", – сказал Хенти.