Стадион «Лужники» будет введен в эксплуатацию в начале 2017 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процесс реконструкции стадиона "Лужники" идет с опережением графика и, открытие арены планируется на начало 2017 года. Напомним, что "Лужники" примут ряд матчей чемпионата мира 2018 года, а также станут местом проведения финала мундиаля.

"Ведется реконструкция крупнейшего в России стадиона, главного стадиона будущего чемпионата мира по футболу. Сам по себе он является сооружением уникальным, сложнейшим, но с учетом того, что мы сохраняем параметры старого стадиона, то реконструкция еще более усложняется. Основные строительные работы на стадионе идут с опережением графика и, скорее всего, будут завершены на несколько месяцев раньше срока уже в 2016 году, в год 60-летия со дня открытия "Лужников".

Так что надеюсь, что в этом году летом уже на этом стадионе на поле будет засеваться зеленая травка и в конце года мы получим в основном готовый уже стадион. В следующем году будем уже обживать его. Принято решение, что на верхнем ярусе стадиона будет создана смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на центр города, "Сити", МГУ".

Кроме того, мы рассчитываем, что до начала Чемпионата мира будет реализован проект строительства канатной дороги через Москву-реку между "Лужниками" и "Воробьевыми горами". Тем самым "Лужники" будут более тесно интегрированы в единую зеленую зону по обоим берегам Москвы-реки, которая включает Парк Горького, "Музеон", Воробьевы горы и территории МГУ", - приводит слова Собянина Агенство городских новостей "Москва".