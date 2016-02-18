Ван Гаал: «Я приехал в Англию побеждать»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал признался, что прибыл в Англию для того, чтобы выиграть один из местных трофеев.

"Я бы хотел одержать победу в Кубке Англии. На моем счету уже есть победа в Кубке УЕФА, поэтому хотелось бы выиграть титул в Англии. Именно за этим я приехал сюда. Я хочу сделать "Манчестер Юнайтед" чемпионом либо привести их к другому титулу.

При этом, я понимаю, что для "МЮ" гораздо важнее выиграть Лигу Европы, потому что эта победа позволит клубу сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - признался ван Гаал.

Напомним, что уже в феврале "Манчестер Юнайтед" может возглавить Жозе Моуриньо.