В России могут быть запрещены некоторые фанатские группировки «Спартака» и ЦСКА

Известные группировки российских футбольных фанатов могут быть запрещены на территории страны. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Не удивлюсь, если это произойдет. На такие вопросы должна быть политическая воля высшего российского руководства, и она у него вполне может быть", – сказал источник.

По его информации, под запрет могут попасть объединение фанатов "Спартака" "Юнион" и группировка болельщиков ЦСКА "Ярославка".

Также сообщается, что сейчас идет расследование в отношении болельщиков ЦСКА, которые в июне 2015 года во время матча с "Анжи" продемонстрировали оскорбительный баннер с эмблемой махачкалинского клуба, на которой голова орла была заменена на голову петуха. Изображение сопровождалось надписью Animal Planet.