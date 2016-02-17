Колосков: «У меня пока нет информации о расследовании ФИФА»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосоков заявил, что ничего не знает о расследовании в отношении денежного перевода от Зеппа Блаттера.

"У меня пока нет никакой информации. Понятия не имею, о чем речь. Действительно, по программе "Гол" должны были переводить средства. За счет них в том числе было построено здание РФС. В "Лужниках" располагался офис ФИФА, который также финансировался за счет средств программы "Гол".

Сейчас мне непонятно, о чем идет речь, а что касается программы "Гол", то она продолжает работать во всем мире. Посмотрим, как будут развиваться события, и тогда будем комментировать", – сказал Колосков.