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  • Колосков: «У меня пока нет информации о расследовании ФИФА»

Колосков: «У меня пока нет информации о расследовании ФИФА»

17 февраля 2016, 20:10
1

Бывший президент РФС Вячеслав Колосоков заявил, что ничего не знает о расследовании в отношении денежного перевода от Зеппа Блаттера.

"У меня пока нет никакой информации. Понятия не имею, о чем речь. Действительно, по программе "Гол" должны были переводить средства. За счет них в том числе было построено здание РФС. В "Лужниках" располагался офис ФИФА, который также финансировался за счет средств программы "Гол".

Сейчас мне непонятно, о чем идет речь, а что касается программы "Гол", то она продолжает работать во всем мире. Посмотрим, как будут развиваться события, и тогда будем комментировать", – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Блаттер Зепп
Комментарии (1)
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Aztec58
1455740729
Короче, потянули за ниточку - размотали клубок.
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