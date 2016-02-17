Клопп: «Не знаю, кого приобретем после Матипа»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него нет четких планов по усилению клуба.

"По трансферам не знаю. Я не верю в определенное количество трансферов, нужно просто принимать решения по ходу.

Принять решения могут и сами игроки: кто-то захочет уйти, и нам придется разбираться с такой ситуацией.

Как и с нашими игроками, мы решаем, когда кого-то покупать слишком рано или наоборот. Главное – располагать составом, который способен играть в разных системах и в разных ситуациях.

Все меняется. Вначале у нас было пять центрхавов, а затем всего полтора!" - сказал Клопп.