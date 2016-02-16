ЦСКА хочет сыграть с «Барселоной» или «Челси» на новой арене

ЦСКА намерен летом провести товарищеский матч на своем новом стадионе против "Барселоны" или "Челси". Об этом сообщил президент армейцев Евгений Гинер.

"Сперва хотели открыть стадион к матчу со "Спартаком" 6 марта, но подумали, что это будет неправильно. Думаю, в весенней части чемпионата проведем на нем два-три более спокойных матча, а летом сыграем товарищеский матч с топ-клубом. Соперник? Хотелось бы "Барселону" или "Челси". Не знаю, какие у них планы, ведь такие клубы обычно расписывают все на годы вперед. Будем вести переговоры.

Я не хочу упрекать "Спартак", но пригласить, например, "Партизан", потому что у нас дружественные отношения, – это не то. Открытие стадиона бывает раз в 50-60 лет, поэтому хочется чего-то особенного. "Барселона" или "Челси" – это запомнится", – сказал Гинер.