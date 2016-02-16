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Новый стадион «Краснодара» обойдется в 20 миллиардов

16 февраля 2016, 11:08
9

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о скором открытии своей собственной арены, которая обошлась в сумму более 20 миллиардов рублей.

"Мы хотим сделать арену, чтобы ей гордились. Понятно, что такие объекты не отбивают вложенные затраты. Открытие? В конце июля-начале августа планируем открытие. Пока вместительность будет 34 тысячи, но мы сможем нарастить ее до 40", - рассказал Галицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Известно, что коррекция сметы не будет превышать 10 процентов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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policepnz
1455610372
Пора отменять скидки в магните
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REDWHITE_
1455620767
а "Унитаз-арена" уже 35 млрд. ЕВРО перевалила))))))
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Aztec58
1455622359
Да-а, Гинер только и переносит сроки открытия своего торгово-развлекательного центра, а Арутюнян без лишней шумихи делает дело.
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vhook
1455628507
ппц, вот что значит строит объект реальный хозяин, а не госкорпорация. Арутюнян, как и Федун, без помпы построили, а ГП только успевает смету увеличивать...
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Каратель помойников
1455631152
молодцы,что сказать,строят и строят-клуб,стадион,не то что зинаидовцы-только воруют
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APchelov
1455644421
И чего все кптят на Питер? Звенит-арена будет в два раза больше! Да строят её не на юге, и не на чистой лужайке. Если и бросать камушки, то в Лужники - сколько помню, их всё перестаивают)))
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grand-igor
1455719242
новый стадион в Питере в 700 почувствуйте разницу
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