Новый стадион «Краснодара» обойдется в 20 миллиардов

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о скором открытии своей собственной арены, которая обошлась в сумму более 20 миллиардов рублей.

"Мы хотим сделать арену, чтобы ей гордились. Понятно, что такие объекты не отбивают вложенные затраты. Открытие? В конце июля-начале августа планируем открытие. Пока вместительность будет 34 тысячи, но мы сможем нарастить ее до 40", - рассказал Галицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Известно, что коррекция сметы не будет превышать 10 процентов.