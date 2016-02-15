Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев: «Сможем подняться выше четвертого места и показать хороший футбол»

Аленичев: «Сможем подняться выше четвертого места и показать хороший футбол»

15 февраля 2016, 15:18
16

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

"Задачи уже назывались — попасть в четверку. Но, учитывая ту обойму футболистов, которую мы имеем, мы, конечно, в состоянии подняться выше. Конечно, я понимаю, что у нас серьезные конкуренты. Несмотря на то что "Ростов" опережает "Локомотив", а "Зенит" и "Краснодар" немного отстали, мы все прекрасно понимаем, какого уровня эти команды. Поэтому, думаю, концовка будет напряженной для каждой из этой шестерки. И мы верим, что сможем подняться выше и при этом показать хороший, качественный футбол. На это мы тоже обращаем внимание и делаем ставку", - сказал Аленичев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
никорос
1455541298
МЫ ВЕРИМ В ВАС
Ответить
REDWHITE_
1455545438
1. Ростов 2. Спартак 3. Краснодар 4. кони 5. Рубин или бомжи
Ответить
APchelov
1455548872
Обычно такие обещания заканчиваются жалкими оправданиями и отставкой )))
Ответить
007R
1455549102
Не выше 5-го
Ответить
fakel-vrn
1455550357
играть надо, а не в таблицу пялиться
Ответить
fakel-vrn
1455550622
Бери пример с Бердыева...ни кому ничего не обещает..не угрожает...ни чем не хвалится...а спокойно выполняет свою работу
Ответить
Зенит 2015
1455552013
Это кто такой, Аленичев?
Ответить
sochi-2013
1455555604
Конечно, если Ростов с Локомотивом пропустят. За 1,2 ЦСКА с Краснодаром будут бороться.
Ответить
Taps
1455562260
Мечтатель. Так и будешь в середнячках пробавляться.
Ответить
nemolod
1455562283
Главное,чтобы эта обойма игроков подтвердила свое качество на поле!
Ответить
Главные новости
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
2
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
3
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
4
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
4
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
4
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
9
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
Все новости
Все новости
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
9
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
5
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
10
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
12
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
13
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
7
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+