Аленичев: «Сможем подняться выше четвертого места и показать хороший футбол»

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

"Задачи уже назывались — попасть в четверку. Но, учитывая ту обойму футболистов, которую мы имеем, мы, конечно, в состоянии подняться выше. Конечно, я понимаю, что у нас серьезные конкуренты. Несмотря на то что "Ростов" опережает "Локомотив", а "Зенит" и "Краснодар" немного отстали, мы все прекрасно понимаем, какого уровня эти команды. Поэтому, думаю, концовка будет напряженной для каждой из этой шестерки. И мы верим, что сможем подняться выше и при этом показать хороший, качественный футбол. На это мы тоже обращаем внимание и делаем ставку", - сказал Аленичев.