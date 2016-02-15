Петржела: «Нынешний «Зенит» не нравится. Одни иностранцы…»

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела рассказал о нынешнем состоянии клуба.

"Я работал по-другому. Брал самых молодых ребят, которые начинали в дубле, и постепенно переводил их в главную команду. Сейчас в "Зените" работают по-другому, и мне это не нравится. Понятное дело, для меня бы не было проблемой сработаться с Халком или Витселем, мне все равно, какой игрок. Но когда лидеры команды – одни иностранцы… меня такая команда не устроила. Обидно видеть то, что я вижу сегодня.

Разумеется, в "Зените" сейчас очень много денег, много известных футболистов. Когда пришли банки и "Газпром", философия клуба в корне поменялась. Но чем меньше там воспитанников клуба, чем меньше ребят, с которыми я когда-то работал, тем меньше мне становится интересен сам клуб. Да, "Зенит" выиграл пару трофеев, пополнил клубную историю. Но только ли это важно для болельщиков?" - сказал Петржела.