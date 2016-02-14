Перепаденко: «Спартак» с сильными соперниками играет сильно, а со слабыми – на их уровне»

Бывший полузащитник московского "Спартака" Геннадий Перепаденко поделился своими впечатлениями от игры красно-белых под руководством Дмитрия Аленичева.

"Смотрел несколько матчей современной команды. Что меня удивило: с сильными командами "Спартак" играл сильно, а со слабыми – на их уровне. Возможно, идет становление, и через этот период нужно пройти. Мне кажется, у Аленичева должно получиться в "Спартаке". Все-таки человек спартаковский, с характером, много чего добился как футболист и хочет добиться как тренер", - сказал Перепаденко.