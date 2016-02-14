Аленичев: «Спартак» ищет иностранного форварда»

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал об изменениях в стиле игры команды, а также о трансферных целях на оставшееся время до окончания зимнего периода дозаявок.

- Обращает на себя внимание то, что "Спартак" очень много стал играть через центр, почти всегда низом. Как вы сами оцените нынешний уровень комбинационной игры?

- Подметили вы правильно. Сейчас мы больше строим игру через центр, считаю, многое получается, хотя процент браки иногда большой, особенно в последней игре с "Литексом". Но навесы мы не исключаем, потому что есть Зе Луиш, один из лучших в чемпионате в игре головой – и ему эти навесы необходимы с обоих флангов. Но приоритет, конечно, игре через центр поля, где неплохо выглядит треугольник Глушаков – Ромуло – Зотов, плюс нашли позицию Ивелину Попову. Он прибавляет с каждой игрой, недаром в последнем матче Ивелин забил гол, отдал пас и заработал пенальти.

- Согласны ли с утверждением, что болгарин становится лидером команды? Во всяком случае, лидером атакующей игры?

- Я бы сказал – одним из. Потому что в атаке все-таки лидер у нас Промес, лучший бомбардир чемпионата. Но то, что Ивелин прибавляет – огромный плюс команде. Намечается перспективная связка Попов – Промес, и если заиграет на своем уровне Мельгарехо, то, считаю, потенциал атаки у нас очень мощный.

- "Спартак" продолжает искать форварда. Времени до закрытия трансферного окна осталось чуть больше 10 дней. Будете ждать до последнего?

- Трансфер может случиться в любой момент, время есть, вплоть до самого последнего дня – громкие трансферы случаются именно в день дедлайна.

- Речь идет о поиске на зарубежном рынке?

- Сейчас приоритет – иностранный форвард.

- То есть Портнягиным не интересовались?

- Нет.