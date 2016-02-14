Дюков: «В «Зените» второе место в чемпионате даже не обсуждается, устроит только победа»

Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о целях и задачах команды на оставшуюся часть сезона.

— Учитывая текущее турнирное положение "Зенита", можно ли сказать, что по итогам первенства вас устроит второе место и путевка в Лигу чемпионов?

— Второе место даже не обсуждается! Ни внутри команды, ни в руководстве. В каком бы турнире мы ни участвовали — нам нужны только победы.

— Какое выступление в Лиге чемпионов сочтете успешным?

— Хотелось бы ее выиграть.

— В нынешнем сезоне это реально?

— Пока это скорее мечта.

— А задача?

— Перед началом турнира она формулировалась как выход из группы. Сейчас ставим цель пробиться в четвертьфинал. Если ее выполним, то следующей задачей станет полуфинал.

— Многие говорят, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов есть только две заоблачные команды — "Барселона" и "Бавария". С остальными можно играть. Согласны?

— Давайте сначала мы сыграем с "Бенфикой", а потом будем обсуждать остальных. Согласен с мнением, которое не так давно прочитал: на этой стадии есть клубы сильные и очень сильные. Добавлю — существуют команды, которые мы можем пройти, если сыграем в свою силу. А есть те, с которыми мы можем выложиться по максимуму, но если и они будут действовать так же, положительный результат для нас далеко не очевиден. Надо быть реалистом и это признавать.