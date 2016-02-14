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    • Максимальная цена гостиничного номера во время ЧМ составит 700 тысяч

    Максимальная цена гостиничного номера во время ЧМ составит 700 тысяч

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в субъектах России, в которых будут проводиться соревнования чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

    Максимальная цена гостиничного номера во время турнира должна быть не более 700 000 рублей в сутки, минимальная цена составит 2250 рублей.

    «Максимальная стоимость гостиничного обслуживания рассчитывалась с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории субъекта Федерации в 2015 году, показателей прогнозного уровня инфляции, коэффициента, отражающего повышение спроса на оказание гостиничных услуг в период проведения зрелищно-массовых мероприятий», — говорится на официальном сайте правительства России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 10:43
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1455438463
    Божеские цены
    Ответить
    Лыков
    1455439626
    700 тыс, копейки чо
    Ответить
    roman230582
    1455442536
    Сущие пустяки. 3-х годовая зарплата среднестатистического россиянина.
    Ответить
    richi
    1455444665
    Совсем охренел. Его что ли номера? Пусть построит себе гостиницу и регулирует. Может еще за бесплатно сдавать?
    Ответить
    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1455446452
    Зенит- арена должна окупиться за счет бедных россиян.
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1455457961
    И никто как будто не обратил внимания, что он и минимальную цену обозначил - 2250руб.
    Ответить
    ologreds
    1694996220
    numo457876
    Ответить
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