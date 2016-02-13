Хиддинк: «Мы хотели удивить соперников с самого начала»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (5:1).

«Мы может быть довольны выступлением наших парней. Мы хотели удивить соперника с самого начала. К счастью, это сработало.

Важно, что игра удалась нам в целом, а не только в атаке. Футболисты должны работать в обороне, этого мы добиваемся, и это приносит результат», – сказал Хиддинк.

Также наставник прокомментировал травму Джона Терри, которую игрок получил в этом матче.

«У нас осталось только два дня на восстановление перед игрой Лиги чемпионов против «ПСЖ», и тут есть о чем подумать, потому что двух дней Терри не хватит».