Сергей Иванов: «У нас есть станции метро «Спартак» и «Динамо», теперь будет и ЦСКА»

Глава администрации президента России Сергей Иванов выступил в поддержку болельщиков ЦСКА, выдвинувших идею назвать именем армейского клуба новую станцию метро у Ходынского поля.

"Ходынка – намоленное место. Во-первых, речь идет не о переименовании станции, а об имени для новой станции, которая в этом году должна открыться.

Здесь и хоккейный дворец ЦСКА, и легкоатлетический, и баскетбольный. Достраивается футбольный стадион. По-моему, вполне естественно, если новая станция метро будет названа ЦСКА.

Это наш прославленный клуб, это бренд. Спросите любого спортивного болельщика в Америке, какой клуб он знает в России. Гарантирую ответ: the Red Army. Больше – никаких.

Это бренд, и его надо сохранять. Так почему не дать название новой станции метро? У нас есть "Спартак", есть "Динамо". Будет и ЦСКА", – заявил Иванов.