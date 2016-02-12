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    • В марте или апреле «Зенит-Арена» перейдет под управление клуба

    В марте или апреле «Зенит-Арена» перейдет под управление клуба

    Строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Зенит-Арена» в течение ближайших месяцев перейдет под управление клуба. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

    «Кроме «Зенита», претендентов на то, чтобы стать управляющей компанией для нового стадиона, нет. Соответствующие функции мы рассчитываем передать клубу в марте-апреле. Это упростит ход работ на стадионе и сократит сроки вывода объекта в эксплуатацию.

    Все работы на «Зенит-Арене» мы планируем завершить в сентябре-октябре 2016 года», – приводит слова Албина «Деловой Петербург».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 23:53
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    Комментарии (3)
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    alp
    1455311552
    иначе этот распил никогда не закончится... Хотя и в адекватность ЗАО веры нет...
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    mik1954
    1455354617
    Да, это строительство настоящее позорище для города. А ведь говорили, поручи возведение стадиона финнам и шесть лет там бы уже играли, нееет, попилить захотелось .... Досадно, что кроме убитого френкеля более ни кто не наказан....
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    ologreds
    1694996230
    numo457738
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