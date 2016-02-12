В марте или апреле «Зенит-Арена» перейдет под управление клуба

Строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Зенит-Арена» в течение ближайших месяцев перейдет под управление клуба. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

«Кроме «Зенита», претендентов на то, чтобы стать управляющей компанией для нового стадиона, нет. Соответствующие функции мы рассчитываем передать клубу в марте-апреле. Это упростит ход работ на стадионе и сократит сроки вывода объекта в эксплуатацию.

Все работы на «Зенит-Арене» мы планируем завершить в сентябре-октябре 2016 года», – приводит слова Албина «Деловой Петербург».