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    • Агаларов: «Завершился второй сбор, готовность оцениваю на 60%»

    Агаларов: «Завершился второй сбор, готовность оцениваю на 60%»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал исход товарищеского матча против «Краснодара» (1:4).

    «Игра получилась неоднозначной. Всегда неприятно проигрывать с разгромным счетом. Есть большие проблемы, но в то же время присутствуют хорошие отрезки. Понравилось то, как команда переходила от обороны к атаке. А вот действия в завершающей стадии не получались.

    Завершился второй сбор команды. Готовность футболистов оцениваю на 60%. Что касается травмированных Абдулавова, Эбисилио, Тигиева и Максимова, то на третьем сборе все они будут с командой. Кто-то будет работать индивидуально, кто-то в общей группе.

    Леонардо до сих пор не вернулся. С командой его нет», – сказал Агаларов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2016 23:31
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Ну, чтоб не в последней раз!
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