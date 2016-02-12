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    • Игнатьев: «Не думаю, что кто-то в «Локомотиве» думает о чемпионстве»

    Игнатьев: «Не думаю, что кто-то в «Локомотиве» думает о чемпионстве»

    Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился своими мыслями о перспективах железнодорожников в Лиге Европы и чемпионате страны.

    – Вы не сможете играть в Лиге Европы. Была возможность перейти в «Локо» раньше, чтобы вас заявили на этот турнир?

    – Да. Но предложение поступило чуть ли не в последний день дозаявки. Не хватило времени. К тому же я не набрал оптимальную форму – сложно было бы помочь команде на данном этапе. Но если «Локомотив» выиграет Лигу Европы без меня, будет обидно.

    – Чемпионство с «Локо» в этом сезоне реально?

    – Важно удачно начать. Шансы сохраняются. И ЦСКА буксует, теряет очки. Чемпионат непредсказуемый. Не думаю, что кто-то думает о чемпионстве. Задача – побеждать в каждом матче.

    – Кто главный ваш соперник?

    – Сам «Локомотив». Главное от своей игры не отходить. А футбол «Локомотива» я бы назвал разнообразным. И через фланги, и забросами на центрального нападающего.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.02.2016 17:27
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    Комментарии (2)
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    заголовок как то не оч соответствует
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