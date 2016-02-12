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    • Игнатьев: «Больше двух месяцев я не играл в футбол и не тренировался»

    Игнатьев: «Больше двух месяцев я не играл в футбол и не тренировался»

    Полузащитник Владислав Игнатьев рассказал о деталях своего перехода в московский «Локомотив», а также о том, как прошла его первая тренировка в составе железнодорожников.

    «Еще накануне перехода несколько человек интересовались, перехожу ли я, но я никому не говорил об этом. В день подписания начали приходить поздравления от коллег — Дюрицы, Тарасова. Они очень рады, что я вернулся. И я рад вернуться в команду, где начинал первые шаги.

    Сегодня провел первую тренировку. Больше двух месяцев я не играл в футбол, сам поддерживал форму. Сегодня сходили в тренажерный зал, затем поиграли в квадраты. Получился отрезок, когда я понял, что такое быть без футбола для человека, которому 35 лет. Он сидит дома и периодически поддерживает форму.

    Не заниматься своим любимым делом – ужасно. До перехода в «Локомотив» я, как мог, старался поддерживать форму индивидуально, но, конечно, это не те условия, которые были мне необходимы. Находился то в Краснодаре, то в Москве», – сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2016 16:17
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Разве честное дело скрывают, а?
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    ologreds
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