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    Клопп: «Ливерпуль дышит футболом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о городе и своей команде.

    "Здесь работали великие тренеры и игроки, которые написали клубную историю. Мы стараемся вернуть те времена.

    Мне здесь очень хорошо. Это особый клуб и особый город. "Энфилд" – великий стадион, который пропитан историей. Это привилегия и удовольствие здесь работать.

    Куда не пойдешь, тут везде исторические и футбольные достопримечательности. Клубные легенды всегда посещают важные мероприятия. Клуб важен городу", – сказал Клопп.

    Источник: Sky.de

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    12.02.2016 08:36
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    Комментарии (2)
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    джон базелон
    1455276462
    Надеюсь все будет хорошо и у Клоппа и у Ливерпуля.
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    ologreds
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