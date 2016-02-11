Генподрядчик: «Вопрос о дополнительном финансировании «Зенит Арены» стоит остро»

Генподрядчик строительства "Зенит Арены" к ЧМ-2018 исчерпал все ресурсы оптимизации, заявил генеральный директор "Инжтрансстроя-СПб" Виталий Лазуткин.

"Есть всем известная экономическая ситуация в стране, с курсом доллара. И есть дополнительные требования, предъявляемые различными органами: МВД, ФСБ по системам охраны стадиона. Сейчас мы запросили заказчика о рассмотрении с одной стороны возможности компенсации инфляционных потерь, связанных с курсом. С другой стороны, у нас есть изменения в проекте, которые пытаются внести органы правоохранительные, для того чтобы система безопасности отвечала более высоким требованиям.



Вокруг этих параметров и ведется дискуссия с заказчиком внутри проекта. Мы претендуем на компенсацию инфляции, и к тому же если в проект вносятся изменения, то они должны быть тоже дополнительно оплачены. Но окончательно цифры, которые у нас звучат с разных сторон, никакими постановлениями не закреплены. Поэтому вице-губернатор Игорь Албин говорит о возможных сценариях. Вопрос (дополнительного финансирования) окончательно еще не утвержден, но он стоит остро. Мы реально строим в ценах 2013 года. Ресурс оптимизации внутри проекта исчерпан", — приводит слова Лазуткина ТАСС.