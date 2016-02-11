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    • Генподрядчик: «Вопрос о дополнительном финансировании «Зенит Арены» стоит остро»

    Генподрядчик: «Вопрос о дополнительном финансировании «Зенит Арены» стоит остро»

    Генподрядчик строительства "Зенит Арены" к ЧМ-2018 исчерпал все ресурсы оптимизации, заявил генеральный директор "Инжтрансстроя-СПб" Виталий Лазуткин.

    "Есть всем известная экономическая ситуация в стране, с курсом доллара. И есть дополнительные требования, предъявляемые различными органами: МВД, ФСБ по системам охраны стадиона. Сейчас мы запросили заказчика о рассмотрении с одной стороны возможности компенсации инфляционных потерь, связанных с курсом. С другой стороны, у нас есть изменения в проекте, которые пытаются внести органы правоохранительные, для того чтобы система безопасности отвечала более высоким требованиям.

    Вокруг этих параметров и ведется дискуссия с заказчиком внутри проекта. Мы претендуем на компенсацию инфляции, и к тому же если в проект вносятся изменения, то они должны быть тоже дополнительно оплачены. Но окончательно цифры, которые у нас звучат с разных сторон, никакими постановлениями не закреплены. Поэтому вице-губернатор Игорь Албин говорит о возможных сценариях. Вопрос (дополнительного финансирования) окончательно еще не утвержден, но он стоит остро. Мы реально строим в ценах 2013 года. Ресурс оптимизации внутри проекта исчерпан", — приводит слова Лазуткина ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 18:30
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    Комментарии (4)
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1455211002
    За такие финансовые игры надо лишить Питер проводить ЧМ 2018 и передать право другому , менее капризному городу. Думаю , не будь в Питер в заявке проведения ЧМ , не росла бы цена на стадион.
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    батог
    1455214786
    очередь на мазерати подходит
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    ologreds
    1694996236
    numo457621
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