Лишь 10 процентов отелей Санкт-Петербурга готовы к ЧМ-2018

Только 10 процентов гостиниц и отелей Санкт-Петербурга прошли аттестацию и готовы принимать туристов во время ЧМ-2018.

"Петербург, как всегда, никуда не торопится. Отельеры рассчитывают на то, что, когда останется месяц, будут быстренько выдавать звeзды, и потом будет гораздо проще это сделать, без двухнедельной подготовки и сложных закупок. Если это произойдeт, то я буду одним из первых писать жалобу в Роспотребнадзор.



В нашей стране можно и за одну ночь успеть, но это будет кривовато, особенно среди малых отелей. Уже сейчас не хватает экспертов, часть из них ездит по всем 11 городам, принимающим чемпионат. Найти их в городе трудно, и приходится ждать по три недели", — цитирует директора филиала Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина "Русская служба новостей".