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    • Мутко: «Мы окажем всяческую поддержку близким родственникам Ильина»

    Мутко: «Мы окажем всяческую поддержку близким родственникам Ильина»

    РФС окажет поддержку близким скончавшегося 10 февраля советского футболиста Анатолия Ильина, сообщил президент организации Виталий Мутко.

    "Еще раз выражаем соболезнования родным и близким. Ушел из жизни выдающийся футболист, олимпийский чемпион. РФС всегда поддерживал ветеранов, у нас есть программа поддержки. Конечно, как выдающемуся спортсмену, РФС окажет всякую поддержку и помощь близким Ильина. Наш отдел по работе с ветеранами этим занимается, думаю, они сделают все, что нужно. А если возникнут какие-то проблемы, мы готовы оказать поддержку", – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 13:50
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