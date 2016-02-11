Мутко: «Мы окажем всяческую поддержку близким родственникам Ильина»

РФС окажет поддержку близким скончавшегося 10 февраля советского футболиста Анатолия Ильина, сообщил президент организации Виталий Мутко.

"Еще раз выражаем соболезнования родным и близким. Ушел из жизни выдающийся футболист, олимпийский чемпион. РФС всегда поддерживал ветеранов, у нас есть программа поддержки. Конечно, как выдающемуся спортсмену, РФС окажет всякую поддержку и помощь близким Ильина. Наш отдел по работе с ветеранами этим занимается, думаю, они сделают все, что нужно. А если возникнут какие-то проблемы, мы готовы оказать поддержку", – сказал Мутко.