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    • Роман Еременко: «Надеюсь набрать форму к возобновлению сезона»

    Роман Еременко: «Надеюсь набрать форму к возобновлению сезона»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко рассказал о своем возвращении на поле.

    «Здоровье потихоньку. Уже две игры провел: один раз – тайм, другой – 30 минут. Конечно, классно вернуться на поле, но тяжеловато пока. Ножки пока еще не так слушаются (улыбается). После прошлой игры «пахи» опять заболели, но ничего. В среду индивидуально работал – в четверг должен вернуться в группу. Тяжело сказать, успею ли набрать форму к возобновлению сезона. Надеюсь, стараюсь. Физиотерапевты работают — просто травма очень неприятная. Важно полностью вылечиться, чтобы все прошло», – сказал Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2016 13:06
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    Комментарии (3)
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    chempion_cska
    1455189586
    Мы все надеемся и отгрузишь пищевику пару голов. Вперед ЦСКА!
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    Aztec58
    1455193831
    "пахи"? А почему кавычки?
    Ответить
    ologreds
    1694996238
    numo457595
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