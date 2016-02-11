Командная: «Давно говорила, что мне интересно прокомментировать футбольный матч»

Телеведущая Мария Командная рассказала о своем предстоящем дебюте в роли комментатора на матче чемпионата Италии "Лацио" - "Верона".

"Скажу честно: во всeм этом безобразии виноват Павел Занозин. Ну и немножко я. Я давно говорила ему, что мне было бы интересно прокомментировать какой-нибудь футбольный матч. Мне кажется, это такой азарт, такая страсть, такая свобода — а мне больше ничего и не надо. Паша почему-то решил, что нам с ним надо непременно прокомментировать что-то вместе. И неожиданно сказал об этом одному из руководителей нашего отдела трансляций. Потом позвонил мне, счастливый, сказал, что 11 февраля мы вместе комментируем "Лацио" — "Верона". Мне ужасно захотелось его отругать, но я сдержалась. Просто потому что была не уверена — получится ли у меня, правильное ли сейчас время. А потом успокоилась и просто начала готовиться к матчу. Не сердитесь на меня", - рассказала Командная.