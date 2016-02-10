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    • «Ливерпуль» пошел на уступки болельщикам и заморозил цены на билеты

    «Ливерпуль» пошел на уступки болельщикам и заморозил цены на билеты

    «Ливерпуль» не будет повышать цены на билеты в течение следующих двух сезонов.

    Руководство клуба приняло решение оставить в силе нынешние цены на билеты на протяжении еще двух сезонов. Напомним, планы по повышению тарифов вызвали протесты фанатов.

    Кроме того, боссы «Ливерпуля» опубликовали письмо с извинениями.

    «Это была бурная неделя. От имени всех сотрудников клуба мы приносим свои извинения за стресс, вызванный нашим тарифным планом на сезон-2016/17», – сказано в обращении руководства мерсисайдцев.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.02.2016 22:16
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    Комментарии (4)
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    Динамо Тбилиси 81
    1455166494
    браво Ливерпуль!!!!!!!!!!!!
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    jinhae
    1455200378
    такое нужно уважать
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    шеффилд таун
    1455248622
    Там сильно влияние на клуб имеет болельщитская среда, ровно ,как иво многихдругих клубах!!! А не потому, что руководство опомнилось, то, сё!!!
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    ologreds
    1694996242
    numo457541
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