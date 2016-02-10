Игнатьев: «Для меня «Локомотив» – великий клуб»

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев, который сегодня стал игроком московского клуба, прокомментировал это событие.

– В последнее время российских футболистов все чаще поздравляют с возвращением домой. И вас хочется поздравить.

– Спасибо. Пожалуй, так и есть – возвращение. Согласен с формулировкой. "Локомотив" для меня – великий клуб. Многие мечтают оказаться в этой команде. Сейчас я здесь, и я очень счастлив! "Бог любит троицу" – так ведь говорят? Ведь это мой третий приход в клуб. Обещаю учесть старые ошибки, выкладываться здесь, изо всех сил стараться помочь клубу достигнуть поставленных целей. Надеюсь, что в "Локомотиве" я надолго, что все получится.

– Есть ли сейчас понимание, почему в прошлом не всегда получалось?

– Наверное, опыта не хватало: молодой был, не чувствовал всей меры ответственности. Зато сейчас уже переосмыслил многое. Знаю, как сделать лучше в той или иной ситуации. За эти годы я стал более ответственным и требовательным к себе. Чувствую, что вырос в профессиональном плане.

– Почему именно 20-й номер? Помним вас под 18-м.

– Не так много свободных номеров в команде, которые мне нравятся. А выбор объясняется просто – я родился 20-го числа.

– Известно, что переход получился не самым простым, с томительным ожиданием. Как хорошо вы готовы к возобновлению сезона, учитывая все обстоятельства?

– Действительно, я пропустил часть подготовки, но не прекращал заниматься индивидуально. Надеюсь, что скоро буду в хорошей форме – не хуже той, что была в концовке прошлого года. Ну и, конечно, держу в уме сборную России. На Евро-2016 тоже хотелось бы поехать, – сказал Игнатьев.