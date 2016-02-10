Юрий Газзаев: «Постараемся выиграть Кубок ФНЛ»

Наставник "Волгаря" Юрий Газзаев обозначил цели команды на Кубок ФНЛ.

"Позади два сбора. Радует отношение ребят к делу. Мы проделали определенный объем работы. Все вместе и каждый из игроков в отдельности добавил, если так можно выразиться, в качестве. Физически игроки стали выглядеть лучше, чем на старте подготовки. В контрольных матчах смотрятся неплохо.



Мы, вступая в турнир, где я в качестве тренера участвую уже третий раз, постараемся победить. У нас есть нацеленность выигрывать в каждом матче. Если это получится, значит, мы станем победителями", – сказал Газзаев.