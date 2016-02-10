Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Самара Арена» готова на 40 процентов

    Строительство самарского стадиона к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком, сообщил заместитель главного инженера ПСО "Казань" Рамзиль Вильданов.

    "Из 230 тысяч. кубометров бетона 146 тысяч уже залиты – это основание стадиона, стены, колонны, трибуны. Устройство внутренних помещений стадиона мы начали на три месяца раньше срока. Особенно заметны результаты этой работы на секторе, где разместятся раздевалки команд. Примерно через месяц мы начнем поднимать купол. Для его монтажа в Самару уже прибыл 600-тонный кран. Сборка купола будет вестись в течение всего года", – сказал Вильданов.

    Источник: Россия2018

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1455100524
    не удивлюсь если в Самаре раньше построят стадион чем в Питере
    Ответить
    ologreds
    1694996245
    numo457479
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+