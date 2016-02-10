Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гершкович: «Трудоустройство российских тренеров – болезненная тема»

    Гершкович: «Трудоустройство российских тренеров – болезненная тема»

    Глава "Объединения отечественных тренеров" Михаил Гершкович подвел итоги 10-летия организации.

    – Самое серьезное, на ваш взгляд, достижение ООТФ?

    – Сам факт создания организации. Вместе мы – сила. А хвалиться достижениями не стану, хотя повод есть и список длинный. Очень много конкретных дел, которые за это время удалось реализовать…

    – Самая главная нерешенная проблема?

    – Все, что связано с трудоустройством российских тренеров. Крайне болезненная тема. Без определенных полномочий, которые мог бы передать нам РФС, эту телегу с места не сдвинуть. Европейский опыт подтверждает: тренерские объединения в таких вопросах могут и должны играть одну из ключевых ролей.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Black Giz
    1455087566
    Ну так пусть берут относительно крепкие в финансовом плане и амбициозные клубы из второй лиги и строят команду. А то им премьер или накрайняк ФНЛ подавай.
    Ответить
    Garrincha58
    1455100763
    все российские недотренеры сразу хотят тренировать в РФПЛ такие как Юран или Канчельскис только языками треплют а нет чтобы взять команду из ПФЛ и сделать из нее хотя бы команду ФНЛ или поехать тренировать в Казахстан Туркмению Азербайджан или в Сомали или в Африкуно там работать надо а мы не привыкли
    Ответить
    Garrincha58
    1455100999
    вот кстати сидит Овчина или Семак или Тихонов че спрашивается сидят чего ждут шли бы тренировать хотя бы молодежь но им так удобней спросу меньше и ответственности а то этот жирный Писарев который раз будет опять мусолить молодежку что больше не кому почему бы не дать шанс поработать другим
    Ответить
    ologreds
    1694996245
    numo457477
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+