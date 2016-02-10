Гершкович: «Трудоустройство российских тренеров – болезненная тема»

Глава "Объединения отечественных тренеров" Михаил Гершкович подвел итоги 10-летия организации.

– Самое серьезное, на ваш взгляд, достижение ООТФ?

– Сам факт создания организации. Вместе мы – сила. А хвалиться достижениями не стану, хотя повод есть и список длинный. Очень много конкретных дел, которые за это время удалось реализовать…

– Самая главная нерешенная проблема?

– Все, что связано с трудоустройством российских тренеров. Крайне болезненная тема. Без определенных полномочий, которые мог бы передать нам РФС, эту телегу с места не сдвинуть. Европейский опыт подтверждает: тренерские объединения в таких вопросах могут и должны играть одну из ключевых ролей.