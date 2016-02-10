В марте в Москве пройдет BettingTrendsForum

В 2016 году в Москве состоятся два важнейших для РФ мероприятия, посвященных игорному бизнесу: 17 марта пройдет BettingTrendsForum, а на 2-3 июня запланирована международная игорно-развлекательная выставка-форум RussianGamingWeek.

RussianGamingWeek можно назвать традиционным местом встречи российских и мировых экспертов в области азартных игр – мероприятие 2016 года станет уже 10-м по счету. Проведение BettingTrendsForum открывает новую страницу в истории специализированных мероприятий в России – форум станет первым и единственным событием, темой которого являются спортивное букмекерство и новые виды ставок – на кибер- и фэнтези-спорт.

Почему организатор мероприятия, компания Smile-Expo, создал такого "соперника" популярному среди игроков рынка RussianGamingWeek? На RGW-2016 букмекерскому бизнесу будет посвящен один зал, где спикеры расскажут о последних изменениях в законодательстве, новых возможностях и инструментах в работе букмекерских контор, мировых трендах в индустрии и других важных аспектах работы в бизнесе. Таким образом, будут подведены итоги за время, прошедшее со дня проведения RGW 2015 года, освещены ключевые изменения, которые произошли с индустрией ставок на спорт.

Однако, помимо секции беттинга, RussianGamingWeek 2016 года обещает массу других интересных событий: программа выставки-конференции затронет все аспекты мирового игорного рынка, в том числе традиционные и онлайн-казино, лотереи, технологии, партнерские программы, законодательство и многое другое. Важнейшая часть мероприятия – выставка последних достижений игорного рынка, которая и делает RGW такой популярной. Каждый, кто интересуется жизнью сферы азартных игр, найдет для себя массу полезного в программе RGW-2016.

В отличие от RussianGamingWeek, первый в истории BettingTrendsForum будет полностью сосредоточен на спортивном букмекерстве. Форум ставит перед собой цель – дать полное представление о происходящем на букмекерском рынке и изменить его. Спикеры затронут наиболее актуальные для российских бизнесменов и игроков темы, в том числе важнейшие законодательные изменения, касающиеся отчисления части прибыли БК и тотализаторов в поддержу спортивной сферы РФ.

Среди других горячих тем BettingTrendsForum 2016 – расширение рекламных возможностей букмекерских контор, интерактивные ставки и создание центров учета приема интерактивных ставок (ЦУПИС), а также главные тренды мировой индустрии, которые никогда ранее не обсуждались на российских специализированных конференциях – фэнтези- и киберспорт. Будет освещена и всегда актуальная тема привлечения игроков в букмекерские конторы – как в рамках существующего законодательства, так и в контексте принятия поправок.