Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В марте в Москве пройдет BettingTrendsForum

10 февраля 2016, 00:41
1

В 2016 году в Москве состоятся два важнейших для РФ мероприятия, посвященных игорному бизнесу: 17 марта пройдет BettingTrendsForum, а на 2-3 июня запланирована международная игорно-развлекательная выставка-форум RussianGamingWeek.

RussianGamingWeek можно назвать традиционным местом встречи российских и мировых экспертов в области азартных игр – мероприятие 2016 года станет уже 10-м по счету. Проведение BettingTrendsForum открывает новую страницу в истории специализированных мероприятий в России – форум станет первым и единственным событием, темой которого являются спортивное букмекерство и новые виды ставок – на кибер- и фэнтези-спорт.

Почему организатор мероприятия, компания Smile-Expo, создал такого "соперника" популярному среди игроков рынка RussianGamingWeek? На RGW-2016 букмекерскому бизнесу будет посвящен один зал, где спикеры расскажут о последних изменениях в законодательстве, новых возможностях и инструментах в работе букмекерских контор, мировых трендах в индустрии и других важных аспектах работы в бизнесе. Таким образом, будут подведены итоги за время, прошедшее со дня проведения RGW 2015 года, освещены ключевые изменения, которые произошли с индустрией ставок на спорт.

Однако, помимо секции беттинга, RussianGamingWeek 2016 года обещает массу других интересных событий: программа выставки-конференции затронет все аспекты мирового игорного рынка, в том числе традиционные и онлайн-казино, лотереи, технологии, партнерские программы, законодательство и многое другое. Важнейшая часть мероприятия – выставка последних достижений игорного рынка, которая и делает RGW такой популярной. Каждый, кто интересуется жизнью сферы азартных игр, найдет для себя массу полезного в программе RGW-2016.

В отличие от RussianGamingWeek, первый в истории BettingTrendsForum будет полностью сосредоточен на спортивном букмекерстве. Форум ставит перед собой цель – дать полное представление о происходящем на букмекерском рынке и изменить его. Спикеры затронут наиболее актуальные для российских бизнесменов и игроков темы, в том числе важнейшие законодательные изменения, касающиеся отчисления части прибыли БК и тотализаторов в поддержу спортивной сферы РФ.

Среди других горячих тем BettingTrendsForum 2016 – расширение рекламных возможностей букмекерских контор, интерактивные ставки и создание центров учета приема интерактивных ставок (ЦУПИС), а также главные тренды мировой индустрии, которые никогда ранее не обсуждались на российских специализированных конференциях – фэнтези- и киберспорт. Будет освещена и всегда актуальная тема привлечения игроков в букмекерские конторы – как в рамках существующего законодательства, так и в контексте принятия поправок.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1455054215
Алло,какое отношение это имеет к футболу?набирайте что ли новостники по лучше
Ответить
Главные новости
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
1
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
1
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
5
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
8
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
7
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
Все новости
Все новости
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
1
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
1
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
7
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
10
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
13
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+