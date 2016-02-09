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ЦСКА может остаться без генерального спонсора

9 февраля 2016, 18:20
14

Компания "Россети" может прекратить спонсирование ЦСКА. Причиной этому является антикризисный план правительства России по поддержке компаний электроэнергетики.

Проект плана предусматривает запрет спонсорства и благотворительности, о чем будет указано в директивах, которые представители энергетических компаний получат от правительства России в первом квартале текущего года.

В мае 2014-го года стало известно, что "Россети" продолжат свое сотрудничество с армейским клубом в качестве генерального спонсора до 2018 года, при этом соглашение было пересмотрено в меньшую сторону. Кроме того, подверглась изменению структура финансирования в рамках холдинга.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (14)
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Майор Дзагоев
1455031533
Обидно
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Taps
1455036400
"Зениту" всё проще и проще снова стать чемпионом.
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klkl
1455036951
Конец коням
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Bellamy90
1455037472
Хоть стадион успеют достроить, уже хорошо
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Зенит 2015
1455037901
А к армии чьей страны ЦСКА относится? Похоже что к армии стран НАТО. Ведь, так называемая, великобритания является вражеской нам страной и страной - членом НАТО.
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ManUtd-Volgograd
1455041972
Да найдите уже нормального спонсора, который будет деньги выделять на трансферы. А то чемпионы, а играют одним составом, замен вообще нет равнозначных!
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Тяп-Ляп.
1455042867
Эта харашо!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455045031
Зенит существует за счет внутренних высоких тарифов на газ. Бедное население содержит богатый Зенит.
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cskajeka
1455052119
То чувство когда Широков перешёл в ЦСКА и через пару часов появилась эта новость
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Лыков
1455054257
Гинер выкрутится и найдёт новых спонсоров. ЦСКА знают в Европе все, а значит и там можно поискать, например в автопроме...
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