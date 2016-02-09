ЦСКА может остаться без генерального спонсора

Компания "Россети" может прекратить спонсирование ЦСКА. Причиной этому является антикризисный план правительства России по поддержке компаний электроэнергетики.

Проект плана предусматривает запрет спонсорства и благотворительности, о чем будет указано в директивах, которые представители энергетических компаний получат от правительства России в первом квартале текущего года.

В мае 2014-го года стало известно, что "Россети" продолжат свое сотрудничество с армейским клубом в качестве генерального спонсора до 2018 года, при этом соглашение было пересмотрено в меньшую сторону. Кроме того, подверглась изменению структура финансирования в рамках холдинга.