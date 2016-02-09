Роналду третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру Примеры

Форвард "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата Испании, которая стала для португальца третьей в карьере.

В прошлом сезоне испанского первенства португалец забил 48 голов в 35-ти матчах. Ранее он побеждал в номинации в сезонах-2013/14 и 2010/11.

"Это прекрасная награда, и я получаю ее уже в третий раз. Мне очень повезло в жизни, и я благодарен болельщикам и "Реалу".

Забивать голы важно, ведь это приносит победы, поэтому я стараюсь делать это в каждом матче. И мне нравится этим заниматься.

Ну, а теперь нам надо постараться завоевать и командные трофеи, в том числе выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Криштиану Роналду.