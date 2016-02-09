Вандерсон прокомментировал победу над «Спартаком»

Бразильский форвард «Краснодара» Вандерсон отличился забитым мячом во вчерашнем товарищеском матче со «Спартаком» (2:1). После матча футболист заявил, что встреча выдалась очень тяжелой.

«Мы не могли многого показать, потому что вошли уже под конец игры. Матч был очень тяжелым. Тем более у нас был соперник из российского чемпионата. Слава богу, что нам удалось добиться победы.

С каждой тренировкой, с каждым матчем я чувствую, что наша команда становится сильнее и играет лучше. Нам необходимо прийти в хорошей форме к первому матчу плей-офф Лиги Европы», — сказал бразилец.