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    Вандерсон прокомментировал победу над «Спартаком»

    Бразильский форвард «Краснодара» Вандерсон отличился забитым мячом во вчерашнем товарищеском матче со «Спартаком» (2:1). После матча футболист заявил, что встреча выдалась очень тяжелой.

    «Мы не могли многого показать, потому что вошли уже под конец игры. Матч был очень тяжелым. Тем более у нас был соперник из российского чемпионата. Слава богу, что нам удалось добиться победы.

    С каждой тренировкой, с каждым матчем я чувствую, что наша команда становится сильнее и играет лучше. Нам необходимо прийти в хорошей форме к первому матчу плей-офф Лиги Европы», — сказал бразилец.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.02.2016 08:55
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1455017065
    Ну, порадуйтесь.
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    mikosva
    1455019289
    Так говорит, как будто основной состав обыграли. До 67 минуты играла основа и выигрывала 1-0. Потом у Спартака, вышел полным составом дубль и пропустили два гола, хотя играли на равных. Судья, в конце, два чистых пеналя в ворота Краснодара не дал.
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    ologreds
    1694996251
    numo457382
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