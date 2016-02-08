Ребров: «Спартак» сегодня неплохо выглядел»

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против "Краснодара" (1:2).

– Думаю, команда сегодня неплохо выглядела – и первый состав, и молодые ребята. У «Краснодара» со скамейки запасных вышли ребята поопытнее. У нас же были в основном молодые ребята, и эта игра стала хорошим опытом для них. Проигрывать всегда обидно, даже в товарищеской игре, но это только сборы. Важнее не результаты текущих матчей, а хорошая подготовка к играм чемпионата.

– Первый тайм вам понравился по качеству? «Спартак» не уступал сопернику, начинающему сезон существенно раньше.

– Может быть, первые 15-20 минут «Краснодар» более подвижный был, больше мяч у них двигался. А потом инициатива перешла к нам. Думаю, это был для нас неплохой матч на данном этапе.

– Как вам Ари? Он снова был очень активен против своей бывшей команды.

– Ари выглядел как всегда: нагнетал остроту, цеплялся за мяч. «Краснодар» хорошая команда, играющая. Против них всегда тяжело и интересно. Так что спарринг был очень полезен. И для нас, и, думаю, для них, – сказал Ребров.