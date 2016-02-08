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    Ребров: «Спартак» сегодня неплохо выглядел»

    Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против "Краснодара" (1:2).

    – Думаю, команда сегодня неплохо выглядела – и первый состав, и молодые ребята. У «Краснодара» со скамейки запасных вышли ребята поопытнее. У нас же были в основном молодые ребята, и эта игра стала хорошим опытом для них. Проигрывать всегда обидно, даже в товарищеской игре, но это только сборы. Важнее не результаты текущих матчей, а хорошая подготовка к играм чемпионата.

    – Первый тайм вам понравился по качеству? «Спартак» не уступал сопернику, начинающему сезон существенно раньше.

    – Может быть, первые 15-20 минут «Краснодар» более подвижный был, больше мяч у них двигался. А потом инициатива перешла к нам. Думаю, это был для нас неплохой матч на данном этапе.

    – Как вам Ари? Он снова был очень активен против своей бывшей команды.

    – Ари выглядел как всегда: нагнетал остроту, цеплялся за мяч. «Краснодар» хорошая команда, играющая. Против них всегда тяжело и интересно. Так что спарринг был очень полезен. И для нас, и, думаю, для них, – сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 22:00
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    Комментарии (5)
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    18JG
    1454959743
    Согласен с Ребровым. Проиграли 2-1, а не 4-0, и это неплохо.
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    Диктор
    1454987657
    Когда Спартак играл основным составом -счет был 1-0 в его пользу.А у молодежи не большой подвиг выиграть.Плюс еще не назначенный пенальти-так что мало толку от такой победы.
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    aurora5858
    1454996015
    Так нужно говорить когда победил. Как обычно ----балабол.
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    ologreds
    1694996255
    numo457350
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