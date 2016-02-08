В Москве может появиться станция метро, названная в честь ЦСКА

Болельщики ЦСКА попросили мэра Москвы Сергея Собянина оказать содействие в вопросе присвоения наименования строящейся станции метро на Ходынском поле.

"Сегодня в приемную Правительства Москвы было передано обращение жителей и болельщиков ЦСКА к мэру Сергею Семеновичу Собянину с просьбой оказать содействие в отношении присвоения наименования "ЦСКА" строящейся станции метро", — гласит сообщение, опубликованное фанатами "армейцев" в группе "Вконтакте".

Напомним, что станцию на Ходынском поле должны открыть в конце 2016 года.