Роналду сравнил чемпионаты Англии и Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду провел параллель между английским и испанским футбольными первенствами.

"Я в Испании уже шесть лет. До этого я шесть лет играл в Манчестере, это был отличный опыт. АПЛ — очень сильная лига, но для меня лучший чемпионат — Примера, так что быть здесь — большая честь для меня. Хочу поиграть в "Реале" еще пару лет, а там посмотрим. Обещаю делать все возможное для команды и выкладываться без остатка", — прокомментировал свою точку зрения португалец.