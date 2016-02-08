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    Дзагоев: «Готов завершить карьеру в ЦСКА»

    Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев признал, что хочет выступать в составе армейской команды до конца карьеры, если в ближайшее время не получит предложение от европейского клуба.

    «Что касается постоянных слухов об интересе ко мне со стороны европейских клубов – пока это не больше чем разговоры. Реальных предложений еще не было. Да, были какие-то звонки, намеки, но никакой конкретики. Ни одной бумаги на столе Евгения Гинера или Романа Бабаева не было. Я уже не раз говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, но в той команде, которая борется за высокие места. У нас был разговор с руководством, и меня заверили, что если в клуб поступит предложение, которое устраивает всех, и я захочу уйти – препятствовать никто не будет. Если не удастся уехать в Европу, вижу себя игроком ЦСКА до конца карьеры. Не знаю, как сложится дальше, но пока я не представляю, что смогу играть за какой-то другой клуб в России», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2016 13:23
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDWHITE_
    1454928881
    а кому еще нужен средненький игрочек?
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    CSKA №1
    1454930550
    Дзага лучший!!!А ненавистники у всех есть,но как известно,в основном они сосут сидя на диване!!!
    Ответить
    Майор Дзагоев
    1454934248
    Алан, да рано тебе еще об этом думать! Еще Кубок Чемпионов и Кубок Мира над головой успеешь подержать! А если серьезно, то отличной карьеры в славном клубе ЦСКА
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    Asbjorn
    1454935761
    А уже никто из больших команд не купит
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    Тяп-Ляп.
    1454936219
    Да,незавидная судьба,всю карьеру проковырялся в конских "яблоках".
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    grand-igor
    1454938390
    да пускай КОНЧАЕТ в цска ! лишь бы кончины хватило еще на пару сезонов
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    Sergil
    1454938669
    Так завершай уже быстрей
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    Aztec58
    1454940076
    Короче, европейским топ-клубам он на фиг не нужен и это справедливо!
    Ответить
    kingvitek
    1454959979
    Пора
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    ologreds
    1694996257
    numo457309
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