Дзагоев: «Готов завершить карьеру в ЦСКА»

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев признал, что хочет выступать в составе армейской команды до конца карьеры, если в ближайшее время не получит предложение от европейского клуба.

«Что касается постоянных слухов об интересе ко мне со стороны европейских клубов – пока это не больше чем разговоры. Реальных предложений еще не было. Да, были какие-то звонки, намеки, но никакой конкретики. Ни одной бумаги на столе Евгения Гинера или Романа Бабаева не было. Я уже не раз говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, но в той команде, которая борется за высокие места. У нас был разговор с руководством, и меня заверили, что если в клуб поступит предложение, которое устраивает всех, и я захочу уйти – препятствовать никто не будет. Если не удастся уехать в Европу, вижу себя игроком ЦСКА до конца карьеры. Не знаю, как сложится дальше, но пока я не представляю, что смогу играть за какой-то другой клуб в России», – сказал он.