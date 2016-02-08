Мутко: «РФС не планирует менять лимит на легионеров»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах на сезон-2016/17.

"Есть полное представление (о лимите на сезон-2016/17). За неделю ничего не будет. Прекрасно понимаю, что лимит - не панацея и не инструмент для того, чтобы появились российские игроки. Не надо никого обманывать, нынешняя конкуренция тоже не работает. Нам говорят: "Пусть российские игроки конкурируют". С кем конкурируют? Если у вас есть деньги, вы всегда найдете более готового игрока в мире. Лимит мы обозначили, чтобы пять российских игроков зацементировать. Мы, может быть, не будем в ближайшее время это трогать. Мы все ресурсы направим на систему подготовки, чтобы создать рынок из наших игроков", - сказал Мутко.