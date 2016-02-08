Арустамян: «Спартаку» интересен Бердыев»

Комментатор Нобель Арустамян считает, что в случае отставки Дмитрия Аленичева пост главного тренера "Спартака" может занять Курбан Бердыев.

"При непопадании в четверку может быть отправлен в отставку Дмитрий Аленичев. Это звучит уже практически официально, и ведь никто не может быть уверен в том, что "Спартак" выполнит свою задачу на сезон и попадет в еврокубки.



Нового тренера "Спартак" будет искать (если вообще будет) в России — и многие догадываются, из кого клуб будет выбирать. Разговоры вокруг Курбана Бердыева ходят недаром: вариант с ним "Спартаку" интересен", - сказал Арустамян.