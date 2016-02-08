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Арустамян: «Спартаку» интересен Бердыев»

8 февраля 2016, 11:19
12

Комментатор Нобель Арустамян считает, что в случае отставки Дмитрия Аленичева пост главного тренера "Спартака" может занять Курбан Бердыев.

"При непопадании в четверку может быть отправлен в отставку Дмитрий Аленичев. Это звучит уже практически официально, и ведь никто не может быть уверен в том, что "Спартак" выполнит свою задачу на сезон и попадет в еврокубки.

Нового тренера "Спартак" будет искать (если вообще будет) в России — и многие догадываются, из кого клуб будет выбирать. Разговоры вокруг Курбана Бердыева ходят недаром: вариант с ним "Спартаку" интересен", - сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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VVM1964
1454919659
НУ ХВАТИТ УЖЕ !!! ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ !!!
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REDWHITE_
1454920394
Опять Шнобель вылез. Второй Рабинер
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fakel-vrn
1454921135
ДА...ДАЙТЕ УЖ БЕРДЫЕВУ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ!!!))
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fadda
1454921707
Встаёт обычный вопрос,который опровергает его слова - почему не подписали Бердыева перед началом сезона,ведь такая вероятность была более вероятна тогда,чем сейчас? Очередной бред от всезнайки-нобеля,который ставит из себя всезнающего эксперта в области инсайда.Сколько его прогнозов по переходам слышал максимум сбывались 1-2 из ста.
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Colonist
1454922716
Он не сможет тренировать Спартак!
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FanatSerj
1454925331
Алень - ВЕРИМ - Болельщик Ростова )))))
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Serjoga
1454928944
Кто бы "успокоил" этого Нобеля. Кроме него никто не заикается о "Бердыева в Спартак"! Надоел он уже своим бестолковым трепом!
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андрей андреев
1454936341
Горите в аду твари,отстаньте от Бекиевича.Что б вы сдохли
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Aztec58
1454940381
Блин, Челоянца в Спартаке уже нет, а энтот Шнобель так и вьётся вокруг команды. Не нравится мне это.
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Диктор
1454941360
Ой и противный ты армяшка-кто тебя вообще печатает.
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